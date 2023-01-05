Совет ЕС рекомендует государствам-членам требовать от авиапассажиров из Китая отрицательный тест на COVID-19

Председательство Швеции в Совете ЕС объявило, что государства-члены союза договорились о скоординированном профилактическом подходе в свете развития ситуации с COVID-19 в Китае.
"Государствам-членам настоятельно рекомендуется ввести для всех пассажиров, вылетающих из Китая в государства-члены, требование сдачи отрицательного теста на COVID-19 не более чем за 48 часов до вылета из Китая", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте шведского председательства в среду вечером.
Этот документ является итогом состоявшегося в тот же день в рамках IPCR (комплексного реагирования на политические кризисы) совещания представителей государств-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенской зоны (участников Европейского экономического пространства - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии) по мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции на фоне вспышки заболевания в Китае.
Государства-члены договорились рекомендовать всем пассажирам на рейсах в Китай и из Китая носить медицинские маски или респираторы. Они будут давать рекомендации пассажирам, прибывающим из Китая или направляющимся в Китай, а также персоналу воздушных судов и аэропортов относительно личной гигиены и мер по охране здоровья.
Предложено также дополнить эти меры выборочным тестированием "в зависимости от ситуации" пассажиров, прибывающих из Китая в государства-члены; контролем сточных вод аэропортов с международными рейсами и канализационных стоков самолетов, прибывающих из Китая; продолжением содействия распространению вакцин и их использованию, включая бустерные дозы, особенно среди уязвимых групп.
"IPCR при поддержке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейской внешнеполитической службы, а также с учетом оценки ВОЗ продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в ЕС и развития событий в Китае, включая уровень обмена данными, с целью обеспечения координации любых мер, признанных необходимыми", - сказано в заявлении шведского председательства.
Участники совещания также договорились вновь оценить ситуацию и рассмотреть введенные меры к середине января 2023 года.
Госдеп США анонсировал телефонные переговоры Блинкена и Байрамова
Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана - МИД
Посол Азербайджана в Ташкенте обсудил с врио главы МИД Узбекистана график политических и экономических мероприятий
Беларусь примет в 2023 году участие в Международной строительной выставке в Баку
Власти Азербайджана прогнозируют рост инвестиций в основной капитал до 2027г на 2,8% в год
Банки в Азербайджане на первом в 2023г валютном аукционе приобрели около $53 млн
В ЕС обсуждаются меры контроля за пассажирами из КНР, включая тесты ПЦР до вылета из страны
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают