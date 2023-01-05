Гасанов покинул пост аудитора Счетпалаты Азербайджана

Джафар Гасанов покинул пост аудитора Счетной палаты Азербайджана. «Джафар Гасанов покинул пост аудитора Счетной палаты в связи с выходом на пенсию. Его на этом посту заменит Вюгар Ибрагимов, кандидатуру которого 30 декабря утвердил Милли Меджлис», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетпалате. Гасанов занимал пост аудитора Счетной палаты с 2001 года. Р.Ахмедов

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