Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году

Первый цифровой банк страны Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. Держатели данной карты имеют возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи карты Birbank Cashback ежемесячно зарабатывали в среднем 54 маната на бонусах в течение 2022 года.
Всего за 2022 год юзеры Birbank получили кешбэк в размере более 19 млн манатов. Около 780 тысяч манатов из этой суммы приходится на кешбэк (1%) от оплаты коммунальных услуги, связи, интернета и ТВ через Birbank. Сумма кешбэка, заработанного за покупки в магазинах-партнерах Birbank, составила 1,2 млн манатов. 90% заработанного кэшбэка клиенты потратили на собственные нужды. Помимо кешбэка, держатели карт Birbank Cashback могут возвращать часть НДС от покупок в двойном размере. В прошлом году общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, составил около 3,2 млн манатов.
Напомним, что каждая разновидность карты Birbank предлагается в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.
Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии.
Карта рассрочки Birbank имеет множество преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране и их количество постоянно растет.
Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.
Госдеп США анонсировал телефонные переговоры Блинкена и Байрамова
Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана - МИД
Посол Азербайджана в Ташкенте обсудил с врио главы МИД Узбекистана график политических и экономических мероприятий
Беларусь примет в 2023 году участие в Международной строительной выставке в Баку
Власти Азербайджана прогнозируют рост инвестиций в основной капитал до 2027г на 2,8% в год
Банки в Азербайджане на первом в 2023г валютном аукционе приобрели около $53 млн
В ЕС обсуждаются меры контроля за пассажирами из КНР, включая тесты ПЦР до вылета из страны
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Президент Алиев поздравил православных Азербайджана с Рождеством
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Президенты Турции и России провели телефонный разговор
Франция готовится поставить Украине танки - глава МИД
Норвегия передала Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают