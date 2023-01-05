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Дальнее зарубежье 05.01.2023 11:28

Талибы заявляют о ликвидации причастной к нападениям на иностранные представительства в Кабуле ячейки ИГИЛ

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о ликвидации ячейки террористической группировки "Исламское государство", причастной к нападениям на иностранные представительства в Кабуле.

"Вчера поздно вечером в провинциях Кабул и Нимроз была проведена широкомасштабная и скоординированная операция, в ходе которой были нанесены удары по трем убежищам ДАИШ (ИГИЛ) в Сахате, Сахада Салехин и Калача в Кабуле, а также в городе Зарандж, центре провинции Нимроз. Опасная сеть организовала и осуществила нападения на отель "Ланган" (место проживания китайских граждан), аэропорт и посольство Пакистана в Кабуле, и еще планировала осуществить нападения на некоторые другие важные места", - сообщил официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"В результате все три убежища ДАИШ были уничтожены, восемь боевиков, в том числе иностранные граждане, убиты, еще семь арестованы. Захвачено большое количество легкого оружия, ручных гранат, мин, бронежилетов и взрывчатки", - говорится в сообщении Муджахида в твиттере.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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