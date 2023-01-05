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Бизнес и законодательство 05.01.2023 11:29

Власти Азербайджана прогнозируют рост производства золота в стране в 2023-2026гг на 1,6%

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2023 год производство золота на уровне 3 тыс. 104 кг.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2024 году производство золота в стране увеличится до 3 тыс. 123,5 кг, в 2025 году - до 3 тыс. 141,5 кг, в 2026 году - до 3 тыс. 154,5 кг.

Таким образом, в 2023-2026гг добыча золота в Азербайджане увеличится на 1,6%.

Как сообщалось, добыча золота в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 3 тыс. 1,5 кг, что на 6,1% меньше показателя за аналогичный период 2021 года.

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями - Anglo Asian Mining PLC и AzerGold.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗОЛОТО, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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