Власти Азербайджана прогнозируют рост производства золота в стране в 2023-2026гг на 1,6%

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2023 год производство золота на уровне 3 тыс. 104 кг.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2024 году производство золота в стране увеличится до 3 тыс. 123,5 кг, в 2025 году - до 3 тыс. 141,5 кг, в 2026 году - до 3 тыс. 154,5 кг.

Таким образом, в 2023-2026гг добыча золота в Азербайджане увеличится на 1,6%.

Как сообщалось, добыча золота в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составила 3 тыс. 1,5 кг, что на 6,1% меньше показателя за аналогичный период 2021 года.

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями - Anglo Asian Mining PLC и AzerGold.

Б.Рустамбеков