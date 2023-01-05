Пашинян ожидает от Москвы шагов по «разблокированию» Лачинской дороги

Ереван ожидает от Москвы предметных шагов по "разблокированию" Лачинской дороги.
"Ожидаем предметных шагов от международного сообщества и России, чей миротворческий контингент размещен в Карабахе и контроль над Лачинским коридором является ее прямой обязанностью в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг.
Отдел информации
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