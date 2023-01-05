Норвегия передала Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия передала Украине дополнительные 10 тыс. артиллерийских снарядов, которые могут применяться с несколькими видами артиллерийских вооружений, в том числе с САУ M109, сообщает Министерство обороны Норвегии.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил. Норвегия сделала значительный вклад в течение 2022 года и продолжит вносить свой вклад в поддержку Украины в 2023 году", - заявил министр обороны Бьорн Арилд Грам.

Отмечается, что снаряды были взяты со складов обороны.