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Дальнее зарубежье 05.01.2023 13:13

Франция готовится поставить Украине танки - глава МИД

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи.

"Это знак нашей продолжающейся поддержки Украине, которая была усилена минувшей осенью. (...) Мы решили усилить нашу гражданскую, дипломатическую, гуманитарную, но также и военную поддержку, чтобы помочь Украине обороняться", - сказала глава МИД в четверг в эфире телеканала LCI.

Она уточнила, что это было просьбой Украины, и Франция адаптирует свою поддержку в соответствии с потребностями Киева.

Колонна не назвала точных сроков поставок, отметив, что потребуется время на доставку техники и обучение украинских военнослужащих. Речь может идти о сроках от "нескольких недель до месяцев".

Министр также напомнила обещание президента Франции Эмманюэля Макрона усилить помощь Украине средствами ПВО. Часть такого вооружения уже была поставлена, последуют дополнительные поставки, сообщила она.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон в телефонном разговоре в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву "легкие боевые танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

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