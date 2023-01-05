Власти Азербайджана прогнозируют рост инвестиций в основной капитал до 2027г на 2,8% в год

Правительство Азербайджана прогнозирует ежегодный реальный рост инвестиций в основной капитал в 2023-2026гг на уровне 2,8%.
Согласно прогнозам, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», номинальный объем капвложений в основной капитал в 2023 году составит 18 млрд 703 млн манатов (реальный рост на 3,3% по сравнению с 2022 годом). При этом из общего объема инвестиций 14 млрд 608,3 млн манатов (78,1%) составят внутренние инвестиции, 4 млрд 94,7 млн манатов (21,9%) – иностранные.
Согласно прогнозам, в 2023 году капвложения в основной капитал в нефтегазовом секторе составят 5 млрд 718,1 млн манатов, в другие сектора - 12 млрд 984,9 млн манатов.
Капвложения в основной капитал на 2024 год прогнозируются на уровне 19 млрд 483,1 млн манатов (реальный рост на 2,2%). Объем внутренних инвестиций составит 14 млрд 993,8 млн манатов (76,7%), иностранных - 4 млрд 489,3 млн манатов (23,3%).
В 2024 году капвложения в основной капитал в нефтегазовом секторе составят 5 млрд 743,7 млн манатов, в другие сектора - 13 млрд 739,4 млн манатов.
На 2025 год инвестиции прогнозируются в 20 млрд 419,6 млн манатов (рост на 2,8%). Объем внутренних инвестиций в 2025 году составит 15 млрд 729,4 млн манатов (77%), иностранных - 4 млрд 690,2 млн манатов (23%). В том числе в нефтегазовый сектор капвложения прогнозируются на уровне 5 млрд 249,3 млн манатов, в прочие сектора – 15 млрд 170,3 млн манатов
На 2026 год инвестиции прогнозируются в 21 млрд 437,4 млн манатов (рост на 3%). Объем внутренних инвестиций в 2026 году составит 16 млрд 702,7 млн манатов (77,9%), иностранных - 4 млрд 734,7 млн манатов (22,1%) – иностранные. В 2026 году капвложения в основной капитал в нефтегазовом секторе составят 4 млрд 773,4 млн манатов, в другие сектора - 16 млрд 664 млн манатов.
В целом, согласно прогнозам правительства, в 2023-2026гг среднегодовой рост капвложений в основной капитал составит 2,8%. При этом среднегодовой рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе в 2023-2026гг составит 6,4%.
Как сообщалось, капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-ноябре 2022 года составили 13 млрд 53,6 млн манатов, что на 8,2% больше показателя аналогичного периода 2021 года.
Б.Рустамбеков
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