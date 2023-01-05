Беларусь примет в 2023 году участие в Международной строительной выставке в Баку

Беларусь будет представлена в 2023 году на Международной строительной выставке в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Правительство утвердило план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2023 год.

Международная строительная выставка традиционно проходит в Баку в октябре.

Х.Насирзаде