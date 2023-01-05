Президенты Турции и России провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным отношения между двумя странами, проблемы энергетики, а также ряд региональных проблем, информирует в четверг турецкая пресса.

В частности, собеседники коснулись темы выработки плана действий и принятия конкретных мер по созданию в Турции газового хаба в кратчайшие сроки, отмечают СМИ.