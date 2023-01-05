Путин заявил, что Москва открыта к диалогу при условии выполнения Киевом требований РФ и учета новых территориальных реалий - Кремль

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и вопросы энергетики, сообщила пресс-служба главы российского государства.
"Затронута ситуация вокруг Украины. (...) В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу - при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий", - сообщила пресс-служба президента РФ.
В ходе разговора также обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики.
"Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового "хаба" и строительство АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что "при рассмотрении действия стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 г. о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта".
В разговоре Путина и Эрдогана уделено внимание и перспективам сирийского урегулирования.
"Дана позитивная оценка проведенной в Москве в декабре 2022 г. встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Выражена надежда, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты РФ и Турции обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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