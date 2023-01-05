В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС

Тела четырех человек в четверг были обнаружены спасателями Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в одной из квартир в Наримановской районе Баку, сообщили в МЧС.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве отметили, что спасатели прибыли на место происшествия после того, как в четверг на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в одной из квартир в Наримановском районе города Баку не открывается входная дверь, поэтому требуется помощь специалистов.
«Воспользовавшись специальными средствами, спасатели открыли входную дверь квартиры, расположенной на первом этаже жилого четырехэтажного здания. В квартире были обнаружены тела четырех человек», - говорится в сообщении.
Причины смерти в МЧС не назвали, отметив, что по факту ведется разбирательство.
Р.Керимов
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