В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС

Тела четырех человек в четверг были обнаружены спасателями Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в одной из квартир в Наримановской районе Баку, сообщили в МЧС.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве отметили, что спасатели прибыли на место происшествия после того, как в четверг на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в одной из квартир в Наримановском районе города Баку не открывается входная дверь, поэтому требуется помощь специалистов.

«Воспользовавшись специальными средствами, спасатели открыли входную дверь квартиры, расположенной на первом этаже жилого четырехэтажного здания. В квартире были обнаружены тела четырех человек», - говорится в сообщении.

Причины смерти в МЧС не назвали, отметив, что по факту ведется разбирательство.

Р.Керимов