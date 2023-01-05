McDonald`s уходит с рынка Казахстана

Рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" перестают работать под брендом McDonald`s в Казахстане, сообщила пресс-служба компании.
"О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" прекращает работу под брендом McDonald`s в Казахстане из-за ограничений в поставках.
Первый ресторан под брендом McDonald`s в Казахстане был открыт в 2016 году.
Ранее сообщалось, что McDonald`s в Казахстане с 18 ноября временно приостановил работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald`s в Казахстане Кайрата Боранбаева, который был арестован в середине марта по подозрению в хищениях.
При этом ТОО "Food Solutions KZ" (McDonald`s в Казахстане) вел переговоры о поставках отечественными производителями мяса птицы и говядины.
ТОО "Food Solutions KZ" работает в Казахстан более 6 лет. Компания имеет 24 ресторана McDonald`s в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае, Караганде и обеспечивает работой около 2000 человек.
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