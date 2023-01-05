Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане охватит 700 тыс. человек, минимальной пенсии – около 100 тыс. человек - Минтруд

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении с 1 января 2023 года минимальной заработной платы на 15% - до 345 манатов - охватит 700 тыс. человек.

Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана.

«В Азербайджане с 1 января 2023 года минимальная месячная заработная плата увеличена на 15%, с 300 манат до 345 манатов. В целом, повышение заработной платы работников коснется 700 тыс. человек», - отмечает ведомство.

Кроме того, на основании распоряжения, размер минимальной пенсии будет увеличен на 16,7% - с 240 до 280 манатов. Это увеличение охватит до 100 тыс. пенсионеров.

Как сообщили в Минтруда, в целом в 2023 году на повышение соцвыплат населению запланировано выделение около 745 млн манатов, они охватят 1,9 млн граждан.

Х.Насирзаде