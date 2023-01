Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group

Геополитические и геоэкономические изменения в мире повысили интерес к Азербайджану в качестве транспортно-логистического и энергетического партнера. О роли Азербайджана в обеспечении глобальной энергобезопасности, развитии возобновляемой энергии и энергопереходе, а также об экономических перспективах страны в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» рассказал Кирилл Туишев, Глава Boston Consulting Group (BCG) Баку, Управляющий директор и Старший партнер BCG, руководитель направления энергетики в регионе EMC[1].

Чем было обусловлено открытие в 2022 году офиса компании в Баку?

BCG отмечает шестьдесят лет в 2023 году, однако остается молодой и быстрорастущей компаний. За двадцать лет, что я работаю в BCG, компания выросла в десять раз: сейчас у нас более 100 офисов в более чем пятидесяти странах. Тем не менее, решение это всегда непростое и зависит от двух важных факторов.

Прежде всего выбор в пользу Азербайджана был обусловлен экономическим климатом. Мы смотрим, насколько в стране присутствуют большие предприятия, проекты, идеи, насколько велик спрос на наши услуги и потенциал его роста.

Второй фактор – это наличие базы талантов. Мы должны убедиться, что на местном рынке есть таланты, вместе с которыми мы сможем обеспечить наши амбициозные планы роста.

Наш регион Каспия и Восточного Средиземноморья также включает в себя Узбекистан, Италию, Грецию, Турцию и Израиль. И хотя наш офис нацелен на работу в Азербайджане, мы являемся глобальной компанией. Это значит, что наши сотрудники участвуют в проектах во многих странах региона и мира и наоборот, - к нам приезжают коллеги из других стран.

Как вы оцениваете потенциал экономики Азербайджана? Вы проводили специальное исследование, чтобы принять решение об открытии офиса в стране?

Безусловно. Мы открыли офис BCG в июне 2022 года, но наша история в Азербайджане началась десять лет назад. Лично я уже года четыре как регулярно приезжаю сюда. Мы понимали и то, как работают компании, и насколько высок потенциал страны. На мой взгляд, Азербайджан глобально может стать одной из точек роста. Здесь есть исторически сильная экономика, связанная с нефтегазовым сектором, есть высококачественные энергетические ресурсы. Мир сейчас, с одной стороны, борется с выбросами парниковых газов, а с другой – несомненно, что нефть и газ будут использоваться еще десятилетиями. Таким образом, Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности, поставляя углеводороды с одним из самых низких углеродных следов производства и переработки.

Логистически Азербайджан находится на пересечении основных международных транспортных коридоров. Страна обладает мощной транспортной инфраструктурой, которую продолжает развивать. Следовательно, ресурсы легко перемещать туда, где они нужны.

И все же со временем поэтапный отказ от ископаемого топлива будет оказывать все большее давление на основу экономики Азербайджана. Нужно эффективно распорядиться условно «последними десятилетиями нефти и газа»: конвертировать средства, получаемые благодаря углеводородам, в создание новых точек роста и новых секторов экономики. Крайне важно уделить внимание вопросам переподготовки кадров для новой экономики. Для всего этого нужна комплексная стратегия, которая объединит все аспекты и определит новое долгосрочное конкурентное преимущество.

Сейчас хороший момент для того, чтобы начать действовать. Fix it before it breaks – таков основной вывод одного исследования. Изучив 2000 кейсов, мы сделали вывод, что 70% преобразований начинаются как реакция на уже происходящий кризис, и только 30% имеют превентивный характер. Однако подавляющее число успешных преобразований – 70% - являются именно превентивными.

В декабре завершил свою работу форум COP27. Какие выводы можно сделать по его итогам?

Прежде чем, ответить на этот вопрос, позволю себе упомянуть, что BCG уже второй год подряд является эксклюзивным партнером-консультантом COP, и мы в BCG, конечно, гордимся этим. Основное на форуме для меня – это то, что обсуждение проблемы климата продвинулось от ее осознания к реализации необходимых мер и зонам ответственности. Это поднимает ряд более сложных и долгосрочных задач. Одна из сложнейших тем, которая обсуждалась в Шарм-эль-Шейхе, – как обеспечить продуманное управление энергопереходом, чтобы этот процесс был максимально справедливым и инклюзивным.

Ответить на вопрос «как?» всегда сложнее, чем на вопрос «что?». В лоб – невозможно. Непродуманные резкие решения могут привести к огромным финансовым затратам и существенной потере рабочих мест. Кроме того, нужно честно признать, что для того, чтобы осуществить энергопереход, нам еще долго будут нужны углеводороды. И это едва ли не самый сложный вызов. Нужно изобрести новый механизм, причем универсальный вариант «one size fits all» здесь не работает. Для каждой ситуации потребуется разработать свой, уникальный и адаптированный – для страны, региона, индустрии, сегмента, организации, и т.д. Таким образом, в отношении выбросов мы ушли от «нужно сократить» к гораздо более мозаичной многообразной картине.

Отмечу также, что в условиях сокращающегося и индивидуализированного потребления рынок ускоряется и рассыпается на множество запросов. Это значит, что вряд ли будут продолжаться инвестиции в крупные проекты, такие как разработка гигантских месторождений на горизонте 10 лет с окупаемостью в течение 30 лет. Нужно будет научиться работать с маленькими объемами.

Справедливый энергопереход может создать огромные экономические возможности, включая новые рабочие места, рост ВВП и улучшение здоровья населения. Но это также несет в себе определенные риски. Правительства, компании, инвесторы и гражданское общество должны работать вместе и комплексно, чтобы гарантировать, что «зеленая» трансформация максимально расширит социальные возможности для всех, и особенно для наиболее уязвимых членов общества.

Насколько быстро будет идти энергопереход и когда он завершится?

Опять же, это будет по-разному для разных стран, разных индустрий. Так, для Норвегии это может быть 10 лет, для Индии или Африки – в несколько раз дольше. Кроме того, внутри одной и той же страны разные регионы, города, секторы и компании будут продвигаться с разной скоростью.

Что можно сказать о перспективах альтернативной энергетики в Азербайджане, об энергопереходе?

Что касается альтернативной энергетики, то, во-первых, Азербайджан обладает большими ресурсами: здесь много ветра и много солнца. Хорошо работает основной принцип солнечной энергетики, PPWS – put the panel where it’s sunny, или «ставь панель туда, где солнце». Кроме того, используя альтернативные источники энергии, можно высвободить некоторые объемы газа для продажи на экспорт.

Во-вторых, развитие альтернативной энергетики должно стать мощным бустером для экономики, так как оно связано с капитальным строительством, созданием новых мощностей, локализацией производства. Международное финансирование здесь тоже будет доступно.

Среди наших недавних проектов в этой сфере можно назвать следующие: разработка концепции net-zero нового мегаполиса на Ближнем Востоке, использующего 100% возобновляемую энергию; разработка стратегии-2030 для энергетического сектора одной из европейских стран; подготовка стратегии экологического перехода для западноевропейского министерства, включая обзор исследований, положений и правил, которые определят концепцию-2050. И это лишь несколько примеров.

Вопрос энергоперехода сегодня находится в топ-листе руководителей крупнейших компаний мира, в том числе азербайджанских. Мы видим, что Азербайджан уже начал движение в этом направлении, запустив несколько проектов, но системный подход потребует создания новой инфраструктуры. Это означает масштабные изменения во всем: будет другая структура потребления, другие заправки, наконец, другая система сохранения энергии, которая включает бесконечное количество возможностей. Например, качественно новый уровень изоляции домов от теплопотерь или инновационное производство асфальта.

Есть ли у вас готовый проект, который вы хотели бы предложить правительству Азербайджана?

Мы несколько иначе формулируем для себя наш подход к работе: мы стремимся помочь раскрыть потенциал тех, кто двигает мир вперед. Мы всегда работаем с местными командами, которые делают что-то новое и большое. Просто прийти со стороны и эффективно сделать большой проект невозможно, поэтому мы будем там, где увидим существенную и поддержанную локальными командами потребность в наших услугах.

BCG больше планирует работать в госпроектах или с частными компаниями в Азербайджане?

Во всем мире большие инфраструктурные проекты так или иначе идут с участием государства. Мы будем работать и с государственными компаниями, и с частными, – везде, где мы необходимы в больших трансформационных проектах, создающих существенную дополнительную ценность. Если говорить о кросс-функциональных темах, то три основные – это устойчивое развитие, цифровизация и трансформация. Основные индустрии - промышленное производство, энергетика, транспорт и логистика, финансовые услуги.

Мы также обращаемся к наиболее значимым социальным вопросам. Например, это проекты по масштабному переобучению кадров на уровне страны. Таким образом, люди получают новые специальности, а кадровый потенциал из одного сегмента перенаправляется в другой, более перспективный и востребованный.

Насколько жесткая сегодня конкуренция в сфере консалтинга?

У нас один из достаточно развитых и глобальных секторов экономики с высокой конкуренцией. Я считаю, что она и есть источник нашего успеха, и именно на большом горизонте. Мы всегда находились в конкурентной среде и умели в ней работать.

BCG участвовала в разработке генерального плана Баку. Какое может быть будущее у города в плане решения проблем трафика, скопления машин, населения?

Вы затронули очень большую и важную тему. Города становятся центрами глобализации. Раньше большие компании шли туда, где есть существенные человеческие ресурсы, дешевая рабочая сила – например, в Китай или Индию. И везли оттуда продукты на рынки потребления.

Сейчас же производство все больше и больше кастомизируется, и фактор дешевой рабочей силы перестает играть решающую роль. В свою очередь, пандемия COVID-19 научила нас, что необязательно всем сидеть в одном здании, и ту же интеллектуальную, инжиниринговую творческую работу можно делать вне зависимости от того, где ты находишься. Поэтому сейчас глобально города выходят на первый план. Так, люди едут не в США – они едут в Кремниевую долину. Интересно, что сейчас три четверти экономического роста и большая часть новых рабочих мест создается именно в городах.

Привлекательность города определяется многими факторами: это транспортные и логистические удобства, уровень безопасности, наличие инфраструктуры для семей и для занятий спортом, культурная жизнь, удобство ведения бизнеса, финансовые услуги и так далее. Да, наверное, у Баку, как и у многих городов, есть вызовы, которые надо решать. Но многие вещи уже сделаны, и сделаны хорошо. Здесь есть замечательные парки, достаточно удобная инфраструктура. Пожалуй, задача состоит в том, чтобы продолжать улучшать конкурентные преимущества не только города, но и страны в целом. Привлекательные мегаполисы становятся магнитом для талантов, и это запускает целый цикл: приезжают талантливые люди, создают новые идеи, новые предприятия и таким образом влияют на экономику города и страны.

Сейчас в Баку мы видим приток ИТ-специалистов. Как вы думаете, эта тенденция в дальнейшем сохранится или же будет иметь место отток?

Я бы смотрел на это шире, чем как на частную ситуацию. Такие всплески заставляют задуматься о том, можно ли использовать текущий тренд для создания привлекательности страны в долгосрочной перспективе. Уверен, что у региона Азербайджана и стран Азии как раз сейчас есть огромный потенциал, который заключается не только в том, что люди могут приехать и делать бизнес на территории той или иной страны. После пандемии получили широкое распространение площадки для коворкинга, развиваются цифровые хабы, от Дубая и Сингапура до Берлина и Лондона.

Сейчас около 30 стран предлагают специальные программы для цифровых специалистов, работающих удаленно из любой точки мира. Показателен пример Португалии, которую называют Меккой для «цифровых кочевников». На протяжении последних десяти лет Португалия целенаправленно создавала для них привлекательные условия, включая инвестиции в цифровую инфраструктуру, упрощенный визовый режим, налоговые стимулы (налог 5%), доступность сервисов поиска жилья и информационные порталы. Добавьте к этому мягкий климат, приветливость местных жителей и разнообразные возможности культурно-социального досуга и занятий спортом. Вместе с цифровыми кочевниками в страну приходят новые прямые инвестиции, создаются новые рабочие места в многочисленных сервисах.

Важно научиться вплетать новую экономическую реальность в обычную человеческую жизнь. К примеру, недавно я был по делам в Лиссабоне, и, проходя по центру старого города, увидел табличку на двери кафе, что у них есть вай-фай и места для коворкинга. В центре города у вас есть дополнительные приятные бонусы: вы можете работать и смотреть на прекрасную архитектуру, вам будет приятно сделать перерыв на ланч в уютном кафе, вам удобно добраться из центра в любой район города. Я вижу в этом попытку вплести новую экономику в городскую среду.

Такие факторы, как культурно-историческая ценность и экология, тоже важны для цифровых талантов. Они не хотят ехать в новостройки, какие-то неодушевленные места. Мне кажется, у Баку и региона в целом есть огромное преимущество и потенциал в этом плане.

Спасибо за интервью.

Беседовал Бахрам Рустамбеков