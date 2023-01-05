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Регион 05.01.2023 16:03

Эрдоган призвал Путина объявить в одностороннем порядке режим прекращения огня в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвал объявить режим прекращения огня в Украине в одностороннем порядке.

"Призывы к миру и переговорам следовало бы подкрепить односторонним прекращением огня", - сказал Эрдоган в разговоре с Путиным, согласно выдержке из сообщения канцелярии главы турецкого государства, которую цитирует Bloomberg.

Агентство отметило, что Эрдоган в беседе с президентом РФ также напомнил о положительных результатах переговоров по зерновому коридору, обмену пленными и установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее в четверг сообщалось, что Эрдоган и Путин поговорили по телефону, темами беседы стала ситуация в Украине, а также отношения между двумя странами, проблемы энергетики, ряд региональных проблем.

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