Продажи автомобилей в Британии в декабре выросли 5-й месяц подряд - на 18,3%

Продажи легковых автомобилей в Великобритании в декабре 2022 года увеличились на 18,3%, продемонстрировав рост пятый месяц подряд.

В стране в прошлом месяце было зарегистрировано 128,462 тыс. новых машин по сравнению со 108,596 тыс. в том же месяце предыдущего года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Продажи автомобилей с дизельным двигателем сократились на 23% - до 4,006 тыс., с бензиновым - повысились на 0,1%, достигнув 42,091 тыс. При этом реализация электромобилей подскочила на 52,6% и составила 42,284 тыс.

Самыми популярными моделями автомобилей в Великобритании в декабре месяце были Tesla Model Y (10,7 тыс.), Tesla Model 3 (5,7 тыс.) и Nissan Qashqai (3,5 тыс.).

Между тем по итогам всего 2022 года продажи новых автомобилей в Великобритании сократились на 2%, до 1,614 млн, что примерно на 700 тыс. единиц ниже допандемийного уровня. Снижение показателя связано с перебоями в цепочках поставок.