Продажи автомобилей в Британии в декабре выросли 5-й месяц подряд - на 18,3%

Продажи легковых автомобилей в Великобритании в декабре 2022 года увеличились на 18,3%, продемонстрировав рост пятый месяц подряд.
В стране в прошлом месяце было зарегистрировано 128,462 тыс. новых машин по сравнению со 108,596 тыс. в том же месяце предыдущего года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Продажи автомобилей с дизельным двигателем сократились на 23% - до 4,006 тыс., с бензиновым - повысились на 0,1%, достигнув 42,091 тыс. При этом реализация электромобилей подскочила на 52,6% и составила 42,284 тыс.
Самыми популярными моделями автомобилей в Великобритании в декабре месяце были Tesla Model Y (10,7 тыс.), Tesla Model 3 (5,7 тыс.) и Nissan Qashqai (3,5 тыс.).
Между тем по итогам всего 2022 года продажи новых автомобилей в Великобритании сократились на 2%, до 1,614 млн, что примерно на 700 тыс. единиц ниже допандемийного уровня. Снижение показателя связано с перебоями в цепочках поставок.
Баку призвал Международный суд ООН принять временные меры в отношении Еревана
Байден вновь направил на рассмотрение в Сенат кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане
Госдеп США анонсировал телефонные переговоры Блинкена и Байрамова
В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане охватит 700 тыс. человек, минимальной пенсии – около 100 тыс. человек - Минтруд
В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В войска РФ отданы указания ввести на Рождество режим прекращения огня в Украине
Режиссер Никита Михалков госпитализирован с гриппом
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают