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Бизнес и законодательство 05.01.2023 17:12

Предприниматель из Азербайджана заключил сделку на покупку в Туркменистане хлопчатобумажной пряжи на $1,3 млн

Предприниматель из Азербайджана на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана заключил сделку по покупке 506,8 тыс. кг хлопчатобумажной пряжи на общую сумму $1,3 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на биржу, сделка была заключена 4 января.

При этом биржа не раскрывает имя предпринимателя из Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, БИРЖА, СДЕЛКА

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