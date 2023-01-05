Предприниматель из Азербайджана заключил сделку на покупку в Туркменистане хлопчатобумажной пряжи на $1,3 млн

Предприниматель из Азербайджана на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана заключил сделку по покупке 506,8 тыс. кг хлопчатобумажной пряжи на общую сумму $1,3 млн. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на биржу, сделка была заключена 4 января. При этом биржа не раскрывает имя предпринимателя из Азербайджана. Р.Ахмедов

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