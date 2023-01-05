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Дальнее зарубежье 05.01.2023 17:44

Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил в четверг с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, и, в частности, на севере страны, где, как заявляют в Анкаре, продолжают проявлять активность курдские группировки, признанные в Турции террористическими.

"Упомянув о присутствии подразделений Сил самообороны сирийских курдов в провинциях Таль-Рифат и Манбидж на севере Сирии, Эрдоган вновь заявил о том, что в Анкаре уже длительное время ожидают, что эти террористы покинут эти районы", - сообщает турецкая газета "Хюрриет". Издание отмечает, что Эрдоган указал на необходимость, чтобы сирийские власти предприняли конкретные меры для достижения этой цели.

По словам Эрдогана, руководство в Дамаске должно действовать конструктивно и предпринимать шаги по политическому урегулированию ситуации в стране.

Ранее в четверг сообщалось, что Эрдоган и Путин поговорили по телефону, темами беседы стала ситуация на Украине, а также отношения между двумя странами, проблемы энергетики и ряд региональных проблем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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