Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил в четверг с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, и, в частности, на севере страны, где, как заявляют в Анкаре, продолжают проявлять активность курдские группировки, признанные в Турции террористическими.

"Упомянув о присутствии подразделений Сил самообороны сирийских курдов в провинциях Таль-Рифат и Манбидж на севере Сирии, Эрдоган вновь заявил о том, что в Анкаре уже длительное время ожидают, что эти террористы покинут эти районы", - сообщает турецкая газета "Хюрриет". Издание отмечает, что Эрдоган указал на необходимость, чтобы сирийские власти предприняли конкретные меры для достижения этой цели.

По словам Эрдогана, руководство в Дамаске должно действовать конструктивно и предпринимать шаги по политическому урегулированию ситуации в стране.

Ранее в четверг сообщалось, что Эрдоган и Путин поговорили по телефону, темами беседы стала ситуация на Украине, а также отношения между двумя странами, проблемы энергетики и ряд региональных проблем.