Президент Туркменистана обсудит с Си Цзиньпином сотрудничество в ТЭК

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в четверг с государственным визитом в Пекин, состоятся в пятницу, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ожидается, что предметом обсуждения в рамках предстоящих переговоров на высшем уровне станут возможности наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), химической промышленности, а также в сфере транспорта, связи, сельском хозяйстве.

Накануне на состоявшемся заседании кабинета министров Туркменистана Бердымухамедов отметил продуктивность многолетнего туркмено-китайского сотрудничества, успешно выстраиваемого как в двустороннем, так и многостороннем формате.

В программе государственного визита Бердымухамедова в Китай предусматривается подписание пакета двусторонних документов, сообщил накануне вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.