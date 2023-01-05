Германия передала Украине новую партию военной помощи

Украина на минувшей неделе получила от Германии ракетные системы, беспилотники, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов, сообщает пресс-служба немецкого правительства. Согласно опубликованной информации, предоставлено 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами; 2 бронированные эвакуационные машины; один тягач - транспортер танков М1070 Oshkos; 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты; 63 пикапа; 17 грузовиков 8х8; 8 разведывательных дронов; 30 систем обнаружения дронов; 27 антидроновых датчиков и глушилок. Также в Украину отправлено 7 машин для пограничной службы, 12 крупнотоннажных прицепов; 21 генератор, 32 мобильных системы отопления, одна машина скорой помощи, 36400 шерстяных одеял.

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