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Дальнее зарубежье 05.01.2023 21:15

Германия передала Украине новую партию военной помощи

Украина на минувшей неделе получила от Германии ракетные системы, беспилотники, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Согласно опубликованной информации, предоставлено 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами; 2 бронированные эвакуационные машины; один тягач - транспортер танков М1070 Oshkos; 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты; 63 пикапа; 17 грузовиков 8х8; 8 разведывательных дронов; 30 систем обнаружения дронов; 27 антидроновых датчиков и глушилок.

Также в Украину отправлено 7 машин для пограничной службы, 12 крупнотоннажных прицепов; 21 генератор, 32 мобильных системы отопления, одна машина скорой помощи, 36400 шерстяных одеял.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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