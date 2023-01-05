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СНГ 05.01.2023 18:21

Бердымухамедов обсудит с Си Цзиньпином в ходе госвизита в КНР сотрудничество в ТЭК

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в четверг с государственным визитом в Пекин, состоятся в пятницу, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ожидается, что предметом обсуждения в рамках предстоящих переговоров на высшем уровне станут возможности наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), химической промышленности, а также в сфере транспорта, связи, сельском хозяйстве.

Накануне на состоявшемся заседании кабинета министров Туркменистана Бердымухамедов отметил продуктивность многолетнего туркмено-китайского сотрудничества, успешно выстраиваемого как в двустороннем, так и многостороннем формате.

В программе государственного визита Бердымухамедова в Китай предусматривается подписание пакета двусторонних документов, сообщил накануне вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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