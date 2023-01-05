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СНГ 05.01.2023 19:45

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к посредничеству во имя мира

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским в четверг о готовности к посредничеству во имя мира.

"Президент Эрдоган объявил о готовности взять на себя миссию по модерированию и посредничеству ради обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной", - приводит турецкая пресса выдержки из сообщения канцелярии Эрдогана.

Кроме того, турецкая сторона заявила о готовности предоставить дипломатическую поддержку по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Ранее Турция наравне с ООН выступила посредником при достижении соглашения по зерновой сделке - экспорту зерна из украинских портов на Черном море, напоминает пресса.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА


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