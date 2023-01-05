Цены на нефть замедлили подъем, Brent - $78,33 за баррель

Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в четверг, но остаются в плюсе после двухдневного падения.

По итогам двух предыдущих сессий нефтяные цены упали примерно на 9% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране, а также на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 по бакинскому времени в четверг составляет $78,33 за баррель, что на $0,49 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,34 (0,47%), до $73,18 за баррель.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 20:00 по бакинскому времени.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.

Тем временем опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.