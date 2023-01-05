Путин поручил Шойгу на Рождество прекратить огонь по всей линии соприкосновения в Украине

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня, сообщила пресс-служба президента РФ.
"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", - цитирует пресс-служба указания президента РФ Вооруженным силам России.
"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.
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