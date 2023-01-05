Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 72.84 -4.09 Brent 77.84 -4.26

СНГ 05.01.2023 20:04

Прибывшая из России партия БТР будет направлена на охрану границы Беларуси - Минобороны

Прибывшая в четверг из России новая партия БТР будет направлена на охрану границы Беларуси, сообщили в Минобороны республики.

"На перевооружение стоящих у нас образцов БТР-80 прибыли БТР 82-А с российского завода "Арзамас". Техника глубоко модернизирована по сравнению с БТР-80", - рассказал заместитель командира по вооружению 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Александр Ботяновский в эфире телекомпании Минобороны Беларуси "ВоенТВ".

"По своим техническим характеристикам образцы значительно превосходят БТР-80. Это позволит подразделениям бригады еще более качественно выполнять задачи по охране и обороне рубежей нашей родины", - подчеркнул он.

Замкомандира бригады отметил, что личный состав уже изучил новую технику и подготовлен к ее эксплуатации.

Как сообщалось, в ранее в четверг в Беларусь в рамках перевооружения армии прибыла партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. Там отметили, что в ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Путин: РФ и Беларусь согласовали все основные параметры ценообразования в сфере энергетики Путин сообщил, что в ходе переговоров с Лукашенко рассмотрены вопросы сфере экономики, безопасности и обороны ВС Беларуси и России ведут подготовку как единая армия - Лукашенко Шойгу отметил важность партнерства с Беларусью Глава Минобороны РФ прибыл с рабочим визитом в Беларусь Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az