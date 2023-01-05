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СНГ 05.01.2023 21:21

Режиссер Никита Михалков госпитализирован с гриппом

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован с гриппом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе режиссера.

"Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщил о госпитализации режиссера в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.

Михалков - режиссер, актёр, сценарист, родился 21 октября 1945 года. В 1995 году он получил "Оскара" за картину "Утомленные солнцем" (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента "Урга - территория любви" принесла ему "Золотого льва" и еще одну номинацию на "Оскара". Также номинацию на "Оскара" получила его картина "12". С 1998 года Михалков возглавляет Союз кинематографистов России.

Он также является президентом Московского международного кинофестиваля - второго после Венецианского старейшего кинофестиваля мира.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ, НИКИТА МИХАЛКОВ


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