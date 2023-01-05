Байден вновь направил на рассмотрение в Сенат кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане

Президент США Джо Байден снова направил на утверждение в Сенат (верхнюю палату Конгресса) кандидатуру Марка Либби на должность посла в Азербайджане, говорится в сообщении, размещенном на сайте Конгресса.

В нем отмечается, что Байден во вторник вновь выдвинул на пост главы дипмиссии США в Баку Марка Либби, чью кандидатуру, как и кандидатуры ряда других претендентов на различные должности, не утвердил Сенат в ходе предыдущей сессии Конгресса.

В соответствии с законодательством сначала кандидатуру Марка Либби рассмотрит комитет Сената по международным отношениям, а затем - верхняя палата Конгресса в полном составе.

В конце мая прошлого года Байден сообщил, что выдвинет кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане.

Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад.

Свободно говорит на польском и французском языках.

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