Байден вновь направил на рассмотрение в Сенат кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане

Президент США Джо Байден снова направил на утверждение в Сенат (верхнюю палату Конгресса) кандидатуру Марка Либби на должность посла в Азербайджане, говорится в сообщении, размещенном на сайте Конгресса.
В нем отмечается, что Байден во вторник вновь выдвинул на пост главы дипмиссии США в Баку Марка Либби, чью кандидатуру, как и кандидатуры ряда других претендентов на различные должности, не утвердил Сенат в ходе предыдущей сессии Конгресса.
В соответствии с законодательством сначала кандидатуру Марка Либби рассмотрит комитет Сената по международным отношениям, а затем - верхняя палата Конгресса в полном составе.
В конце мая прошлого года Байден сообщил, что выдвинет кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане.
Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад.
Свободно говорит на польском и французском языках.
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