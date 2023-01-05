В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 66 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 562, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 34 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла почти вдвое.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 9 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 816 тыс. 232 человека (+83 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 321 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 846 тестов на коронавирус против 965 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 436 тыс. 506 тестов на COVID-19.
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