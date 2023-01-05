Баку призвал Международный суд ООН принять временные меры в отношении Еревана

Баку во второй раз обратился в Международный суд ООН с призывом об указании временных мер с тем, чтобы обязать Ереван прекратить минирование территории Азербайджана и не препятствовать возвращению в родные края азербайджанского гражданского населения. Об этом в четверг сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
«Азербайджан обратился в Международный суд ООН с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, куда вернется гражданское население, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что «имеются новые доказательства того, что Армения, начиная с 2021 года, устанавливает мины и мины-ловушки в домах на территории Азербайджана, что препятствует возвращению в свои дома вынужденных переселенцев, которые были изгнаны с родных земель 30 лет назад в результате армянской оккупации».
В МИД Азербайджана заявили, что армянская сторона, «грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжила военные провокации, в результате чего с августа 2022 года на территории Азербайджана было обнаружено более 2 тыс. 700 мин, произведенных в Армении в 2021 году».
«Имеются доказательства того, что мины были установлены Арменией после заключения трехстороннего соглашения о прекращении всех военных действий, выводе армянских сил из Азербайджана и возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории», - отметили во внешнеполитическом ведомстве, уточнив, что более половины вышеуказанных мин были обнаружены на территории, куда должны были вернуться вынужденные переселенцы.
«Кроме того, для перевозки этих мин и другого оружия Армения открыто использует Лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей», - подчеркнули в МИД Азербайджана.
В Баку заявили, что «установка мин не только создает угрозу жизни ни в чем не повинных гражданских лиц, но и является провокацией, ставя под угрозу заключение мирного соглашения, достижению которого Азербайджан по-прежнему привержен».
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что азербайджанская сторона продолжит усилия «по привлечению Армении к ответственности за нарушение прав человека».
В пресс-релизе Международного суда ООН, в свою очередь, говорится, что Баку обратился к суду с просьбой применить временные меры в отношении Еревана с тем, чтобы Армения «немедленно предприняла все необходимые шаги для того, чтобы Азербайджан мог провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование городов, сел и территории в целом в Лачинском, Кельбаджарском и других ранее оккупированных районах Азербайджана, куда вернется гражданское население», в том числе путем предоставления информации о местонахождении, количестве, типе и характеристиках мин, мин-ловушек и любых других взрывных устройств на этих территориях.
Помимо этого, Азербайджан требует, чтобы Суд обязал Армению немедленно прекратить минирование территории Азербайджана и воздерживаться в дальнейшем от подобной деятельности, в том числе, и от использования Лачинской дороги для этой цели.
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