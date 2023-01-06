Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд

США направит Украине новый пакет военной помощи стоимостью $2,85 млрд, в него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на официальных лиц из США.
По данным источника издания, который пожелал остаться анонимным, о новом пакете может быть объявлено уже в пятницу. Он станет крупнейшим из серии пакетов военной техники, которые Пентагон выделял Украине.
Кроме "Брэдли" в пакет также войдут армейские грузовые фургоны HMMWV, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP и больший партии ракет и других боеприпасов.
При этом в заявлении Белого дома, опубликованном после беседы президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердили намерение США отправить Киеву "Брэдли". В нем также сообщается, что, в свою очередь, Германия предоставит Украине боевые машины пехоты "Мардер". Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами.
Баку призвал Международный суд ООН принять временные меры в отношении Еревана
Байден вновь направил на рассмотрение в Сенат кандидатуру Марка Либби на пост посла США в Азербайджане
Госдеп США анонсировал телефонные переговоры Блинкена и Байрамова
Продажи автомобилей в Британии в декабре выросли 5-й месяц подряд - на 18,3%
Китайская CPEIC будет эксплуатировать месторождения нефти в Афганистане, вложит свыше $0,5 млрд
Президент Туркменистана обсудит с Си Цзиньпином сотрудничество в ТЭК
В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане охватит 700 тыс. человек, минимальной пенсии – около 100 тыс. человек - Минтруд
В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают