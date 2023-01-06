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Дальнее зарубежье 06.01.2023 00:05

Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд

США направит Украине новый пакет военной помощи стоимостью $2,85 млрд, в него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на официальных лиц из США.

По данным источника издания, который пожелал остаться анонимным, о новом пакете может быть объявлено уже в пятницу. Он станет крупнейшим из серии пакетов военной техники, которые Пентагон выделял Украине.

Кроме "Брэдли" в пакет также войдут армейские грузовые фургоны HMMWV, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP и больший партии ракет и других боеприпасов.

При этом в заявлении Белого дома, опубликованном после беседы президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердили намерение США отправить Киеву "Брэдли". В нем также сообщается, что, в свою очередь, Германия предоставит Украине боевые машины пехоты "Мардер". Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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