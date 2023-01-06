США объявят о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу - Пентагон

О новом пакете американской военной помощи Киеву, включающем унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", будет объявлено в пятницу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Я могу подтвердить, что объявление об очередной партии военной помощи Украине ожидается в пятницу. Как обозначил Белый дом, в рамках этой помощи речь пойдет о поставках боевых машин "Брэдли", - сказал он журналистам.
Ранее Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что США направит Украине новый пакет военной помощи стоимостью $2,85 млрд, в него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ "Брэдли". Эта поставка станет крупнейшей из серии пакетов военной техники, которые Пентагон выделял Киеву.
Кроме "Брэдли" Украина также получит армейские грузовые фургоны HMMWV, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, а также большую партию ракет и других боеприпасов.
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