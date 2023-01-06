Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Дальнее зарубежье 06.01.2023 09:11

США объявят о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу - Пентагон

О новом пакете американской военной помощи Киеву, включающем унифицированные гусеничные платформы "Брэдли", будет объявлено в пятницу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я могу подтвердить, что объявление об очередной партии военной помощи Украине ожидается в пятницу. Как обозначил Белый дом, в рамках этой помощи речь пойдет о поставках боевых машин "Брэдли", - сказал он журналистам.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что США направит Украине новый пакет военной помощи стоимостью $2,85 млрд, в него впервые войдут несколько десятков унифицированных гусеничных платформ "Брэдли". Эта поставка станет крупнейшей из серии пакетов военной техники, которые Пентагон выделял Киеву.

Кроме "Брэдли" Украина также получит армейские грузовые фургоны HMMWV, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, а также большую партию ракет и других боеприпасов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az