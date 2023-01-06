Манат подорожал к евро и к лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 января ЦБА установил на уровне 1.7887 маната/1EUR (5 января- 1.8029 маната).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 января оставил на уровне 0.0236 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 6 января ЦБА установил на уровне 0.0906 манат/1TRY (5 января - 0,0907 манат/ 1TRY).

Б.Рустамбеков