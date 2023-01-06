Нефть дорожает на данных о запасах в США

Котировки нефти уверенно повышаются в пятницу на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в пятницу составляет $79,50 за баррель, что на $0,81 (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,85 (1,09%), до $78,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,79 (1,07%), до $74,46 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,83 (1,14%), до $73,67 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей - до 420,65 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей и составили 222,66 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 118,78 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

С начала недели цены на нефть упали примерно на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

В свою очередь, "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.