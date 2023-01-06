Нефть дорожает на данных о запасах в США

Котировки нефти уверенно повышаются в пятницу на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в пятницу составляет $79,50 за баррель, что на $0,81 (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,85 (1,09%), до $78,69 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,79 (1,07%), до $74,46 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,83 (1,14%), до $73,67 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей - до 420,65 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей и составили 222,66 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей, до 118,78 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.
С начала недели цены на нефть упали примерно на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.
В свою очередь, "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства еще 5 жилых домов в Джабраиле
Посол Азербайджана в Гаване вручил замглавы МИД Кубы копии верительных грамот
Баку призвал Международный суд ООН принять временные меры в отношении Еревана
В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане охватит 700 тыс. человек, минимальной пенсии – около 100 тыс. человек - Минтруд
В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Боррель обсудил с властями Марокко коррупционный скандал в Европарламенте
ФРГ вслед за США решила поставить Украине батарею Patriot - Белый дом
США объявят о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу - Пентагон
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают