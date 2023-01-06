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ТЭК 06.01.2023 10:13

Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group

Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности, поставляя углеводороды с одним из самых низких углеродных следов производства и переработки, заявил глава Boston Consulting Group (BCG) Баку, Управляющий директор и Старший партнер BCG, руководитель направления энергетики в регионе EMC Кирилл Туишев.

«Мы открыли офис BCG в июне 2022 года, но наша история в Азербайджане началась 10 лет назад. Лично я уже года четыре как регулярно приезжаю сюда. Мы понимали и то, как работают компании, и насколько высок потенциал страны. На мой взгляд, Азербайджан глобально может стать одной из точек роста. Здесь есть исторически сильная экономика, связанная с нефтегазовым сектором, есть высококачественные энергетические ресурсы. Мир сейчас, с одной стороны, борется с выбросами парниковых газов, а с другой – несомненно, что нефть и газ будут использоваться еще десятилетиями. Таким образом, Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности, поставляя углеводороды с одним из самых низких углеродных следов производства и переработки», - сказал Туишев в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, логистически Азербайджан находится на пересечении основных международных транспортных коридоров. «Страна обладает мощной транспортной инфраструктурой, которую продолжает развивать. Следовательно, ресурсы легко перемещать туда, где они нужны», - отметил он.

Туишев считает, что со временем поэтапный отказ от ископаемого топлива будет оказывать все большее давление на основу экономики Азербайджана. «Нужно эффективно распорядиться условно «последними десятилетиями нефти и газа»: конвертировать средства, получаемые благодаря углеводородам, в создание новых точек роста и новых секторов экономики. Крайне важно уделить внимание вопросам переподготовки кадров для новой экономики. Для всего этого нужна комплексная стратегия, которая объединит все аспекты и определит новое долгосрочное конкурентное преимущество», - добавил он.

С полным текстом интервью с Кириллом Туишевым можно ознакомиться по ссылке http://interfax.az/view/884084.

Б.Рустамбеков

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Тэги: BCG, ЭКОНОМИКА, ПОТЕНЦИАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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