Посол Азербайджана в Гаване вручил замглавы МИД Кубы копии верительных грамот

Посол Азербайджана в Гаване Руслан Рзаев в четверг вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Кубы Элио Эдуардо Родригесу Пердомо. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в посольстве Азербайджана в Гаване.
«В ходе встречи замминистра иностранных дел Кубы поздравил Рзаева с назначением и пожелал ему успехов в работе, отметив, что правительство Кубы высоко оценило решение Азербайджана об открытии посольства в Гаване», - подчеркивает дипмиссия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года назначил Рзаева новым послом страны на Кубе.
Р.Керимов
Беларусь резко снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
NCOC останавливала УКПНГ на Кашагане из-за признаков утечки пара
Производство зерновых в Азербайджане к 2027г достигнет почти 4 млн тонн
В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане охватит 700 тыс. человек, минимальной пенсии – около 100 тыс. человек - Минтруд
В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Боррель обсудил с властями Марокко коррупционный скандал в Европарламенте
ФРГ вслед за США решила поставить Украине батарею Patriot - Белый дом
США объявят о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу - Пентагон
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают