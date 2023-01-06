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Внешняя политика 06.01.2023 10:18

Посол Азербайджана в Гаване вручил замглавы МИД Кубы копии верительных грамот

Посол Азербайджана в Гаване Руслан Рзаев в четверг вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Кубы Элио Эдуардо Родригесу Пердомо. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в посольстве Азербайджана в Гаване.

«В ходе встречи замминистра иностранных дел Кубы поздравил Рзаева с назначением и пожелал ему успехов в работе, отметив, что правительство Кубы высоко оценило решение Азербайджана об открытии посольства в Гаване», - подчеркивает дипмиссия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года назначил Рзаева новым послом страны на Кубе.

Р.Керимов

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Тэги: КУБА, МИД, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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