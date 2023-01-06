Азербайджан за счет проектов ВИЭ может достичь нескольких целей - BCG

Азербайджан обладает большими ресурсами для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и запустил несколько проектов в этом направлении, заявил глава Boston Consulting Group (BCG) Баку, Управляющий директор и Старший партнер BCG, руководитель направления энергетики в регионе EMC Кирилл Туишев.
«Что касается альтернативной энергетики, то, во-первых, Азербайджан обладает большими ресурсами: здесь много ветра и много солнца. Хорошо работает основной принцип солнечной энергетики, PPWS – put the panel where it’s sunny, или «ставь панель туда, где солнце». Кроме того, используя альтернативные источники энергии, можно высвободить некоторые объемы газа для продажи на экспорт», - сказал Туишев в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, во-вторых, развитие альтернативной энергетики должно стать мощным бустером для экономики, так как оно связано с капитальным строительством, созданием новых мощностей, локализацией производства. Международное финансирование здесь тоже будет доступно.
«Вопрос энергоперехода сегодня находится в топ-листе руководителей крупнейших компаний мира, в том числе азербайджанских. Мы видим, что Азербайджан уже начал движение в этом направлении, запустив несколько проектов, но системный подход потребует создания новой инфраструктуры. Это означает масштабные изменения во всем: будет другая структура потребления, другие заправки, наконец, другая система сохранения энергии, которая включает бесконечное количество возможностей. Например, качественно новый уровень изоляции домов от теплопотерь или инновационное производство асфальта», - добавил Туишев.
С полным текстом интервью с Кириллом Туишевым можно ознакомиться по ссылке http://interfax.az/view/884084.
Б.Рустамбеков
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