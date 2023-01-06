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Бизнес и законодательство 06.01.2023 11:03

Samsung прогнозирует падение операционной прибыли в IV кв. до минимума за 8 лет

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, оценивает падение операционной прибыли в четвертом квартале 2022 года в 3,2 раза.

Компания прогнозирует, что ее операционная прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря, составила 4,3 трлн вон ($3,4 млрд) по сравнению с 13,87 трлн вон за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении Samsung.

В случае подтверждения предварительной оценки показатель станет минимальным с третьего квартала 2014 года.

Согласно предварительным расчетам, выручка сократилась на 8,6%, до 70 трлн вон.

Прогнозы компании оказались существенно слабее рыночных ожиданий. Так, аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидают операционную прибыль компании в размере около 7,1 трлн вон, выручку - 73,1 трлн вон.

Samsung ранее в 2022 году фиксировала рекордную выручку на фоне сильного спроса на электронику и чипы памяти. Однако позднее спрос на эту продукцию стал снижаться на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.

Отчетность Samsung за четвертый квартал будет опубликована 31 января.

Котировки акций компании выросли на 0,5% на торгах в Сеуле в пятницу.

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