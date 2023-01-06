Tesla в январе снизила цены на электромобили в КНР второй раз за 3 месяца на фоне конкуренции

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. снизил цены на электрокары Tesla Model 3 и Model Y в Китае с 6 января 2023 года более чем на 10% на фоне усиления конкуренции на крупнейшем по величине в мире рынке электромобилей.
Tesla сократила стартовую цену на заднеприводную Tesla Model 3 до 229,9 тыс. юаней ($33,407 тыс.) с 265,9 тыс. юаней. Стартовая цена Model Y теперь составляет 259,9 тыс. юаней по сравнению с 288,9 тыс. юаней до снижения, говорится в сообщении на сайте компании.
При этом Tesla уже понижала цены на электромобили в Китае в октябре 2022 года, чтобы защитить себя от растущей конкуренции со стороны быстроразвивающихся китайских производителей электрокаров, а также производителей обычных автомобилей, увеличивающих свое присутствие в стране, пишет MarketWatch.
Как сообщалось ранее на этой неделе, в четвертом квартале Tesla выпустила более 439 тыс. электромобилей, поставила свыше 405 тыс. Показатели стали рекордными, но оказались ниже ожиданий аналитиков, что было вызвано ослаблением спроса, проблемами с логистикой, ростом процентных ставок и опасениями рецессии.
Тем временем поставки с шанхайского завода Tesla в декабре 2022 года рухнули на 44% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). В декабре компания отгрузила 55,796 тыс. машин, что является минимальным показателем за пять месяцев. В ноябре поставки составили 100,291 тыс. Относительно декабря 2021 года показатель за последний месяц 2022 года снизился на 21%.
Акции Tesla не продемонстрировали изменений на электронных торгах в США в четверг.
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