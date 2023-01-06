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АПК 06.01.2023 11:43

Производство зерновых в Азербайджане к 2027г достигнет почти 4 млн тонн

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2023 год производство пшеницы на уровне 2 млн 19,1 тыс. тонн, в 2026 году этот показатель достигнет 2 млн 167,2 тыс. тонн, т.е. рост составит 7,3%.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2024 году производство пшеницы в стране увеличится до 2 млн 104,2 тыс. тонн, в 2025 году - до 2 млн 144 тыс. тонн.

В целом, в 2023 году объем производства зерновых в Азербайджане прогнозируется на уровне 3 млн 646,3 тыс. тонн, в 2026 году – 3 млн 983,1 тыс. тонн, т.е. рост составит 9,2%.

Согласно прогнозам, наибольший рост ожидается в сфере производства фруктов и ягод.

В частности, на 2023 год производство фруктов и ягод прогнозируется на уровне 1 млн 324,4 тыс. тонн, в 2024 году - 1 млн 425,8 тыс. тонн, в 2025 году - 1 млн 518,2 тыс. тонн, в 2026 году - 1 млн 618 тыс. тонн. Таким образом, в 2023-2026гг производство фруктов и ягод в Азербайджане увеличится на 20,5%.

Производство овощей на 2023 год прогнозируется на уровне 1 млн 970 тыс. тонн. В 2024 году объемы производства увеличатся до 2 млн 65 тыс. тонн, в 2025 году – до 2 млн 165 тыс. тонн, в 2026 году - 2 млн 270 тыс. тонн. В целом, 2023-2026гг производство овощей в Азербайджане увеличится на 15,3%.

Также согласно прогнозам правительства, в 2023-2026гг рост производства картофеля ожидается на 18%: в 2023 году - 1 млн 143,8 тыс. тонн, в 2024 году - 1 млн 207,8 тыс. тонн, в 2025 году - 1 млн 277,6 тыс. тонн, в 2026 году - 1 млн 350,4 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПК, ПРОГНОЗ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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