Stellantis планирует сократить расходы для сохранения доступных цен на электромобили - CEO

Европейский автомобильный концерн Stellantis NV должен работать над сокращением расходов по всему миру, чтобы не повышать цены на электромобили, сохраняя их "доступными" для среднего класса, сказал главный исполнительный директор компании Карлос Таварес.
В числе мер по сокращению расходов он назвал уменьшение количества заводов компании.
Без сокращения расходов компании придется повысить цены, что сделает электромобили слишком недоступными для потребителей со средним уровнем дохода. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рынка, сказал Таварес журналистам на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES 2023.
Stellantis уже начал сокращать количество предприятий в США, в декабре 2022 года концерн объявил о планах закрыть завод в Белвидире, штат Иллинойс. В феврале нынешнего года компания планирует сократить около 1,35 тыс. работников предприятия.
Таварес отметил, что концерн должен готовиться к уменьшению объема автомобильного рынка по всему миру.
"Мы посмотрим, как будут развиваться события в следующие несколько месяцев", - сказал он, отметив, что если экономика начнет восстанавливаться уверенными темпами и потребители продолжат покупать автомобили, то "мы будем подстраивать под это наши решения".
По его словам, опасения по поводу стоимости электромобилей появляются во многих странах Европы, что означает, что необходимо ускорить процесс оптимизации расходов на эти технологии, чтобы сделать их более доступными.
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