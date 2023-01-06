ГИП Азербайджана на 2023г оценивается в 2,6 млрд манатов

Правительство Азербайджана Государственную инвестиционную программу (ГИП) на 2023 год оценивает в 2 млрд 650,4 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, из этих средств 1 млрд 358,1 млн манатов в текущем году будет направлено на социальные и инфраструктурные проекты.

Кроме этого, 1,1 млрд манатов будет направлено на финансирование проектов в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана в 2022-2026гг».

Помимо этого, 192,3 млн манатов будет направлено на финансирование социальных и инфраструктурных проектов, реализуемых за счет привлеченных внешних кредитов.

Р.Ахмедов