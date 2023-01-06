Туркменистан и КНР подписали меморандумы о сотрудничестве в газовой сфере, цифровизации

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашения о межгосударственном сотрудничестве, в частности, в сферах экономики и энергетики по итогам переговоров в Пекине, сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.
Были подписаны также меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Туркменистана и Китая на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по содействию инвестициям в области цифровой экономики.
Подписаны меморандумы о взаимопонимании по содействию инвестициям в сфере "зеленого" развития, по сопряжению международных инициатив "Возрождение Великого Шелкового пути" и "Один пояс - один путь".
Госконцерн "Туркменгаз" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в газовой сфере. CNPC подписала также меморандум о взаимопонимании с Международным университетом нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева.
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