Туркменистан и КНР подписали меморандумы о сотрудничестве в газовой сфере, цифровизации

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашения о межгосударственном сотрудничестве, в частности, в сферах экономики и энергетики по итогам переговоров в Пекине, сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

Были подписаны также меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Туркменистана и Китая на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по содействию инвестициям в области цифровой экономики.

Подписаны меморандумы о взаимопонимании по содействию инвестициям в сфере "зеленого" развития, по сопряжению международных инициатив "Возрождение Великого Шелкового пути" и "Один пояс - один путь".

Госконцерн "Туркменгаз" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в газовой сфере. CNPC подписала также меморандум о взаимопонимании с Международным университетом нефти и газа им. Ягшыгелди Какаева.