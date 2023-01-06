Инфляция в Казахстане в 2022г составила 20,3%

Инфляция в Казахстане в 2022 году составила 20,3%, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.
Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, на непродовольственные товары - на 19,4%, на платные услуги - на 14,1%.
За год (к декабрю 2021 года) сахар-рафинад в стране подорожал на 92,7%, мыло хозяйственное - на 87,6%, канцтовары - на 70,3%. Газ сжиженный (в баллонах) подешевел - на 23%, капуста белокочанная - на 15,2%.
В декабре инфляция замедлилась до 1,2% с 1,4% в ноябре. В декабре по сравнению с ноябрем продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные - на 1,3%, платные услуги - на 0,5%.
Среди продуктов питания заметно возросли цены на овощи: в декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры - на 14,6%, перец сладкий - на 8,4%, лук репчатый - на 7,9%, свекла - на 3,8%. Сахар-песок подешевел - на 3,8%, лимоны - на 0,9%.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, беспроводные наушники подорожали на - 7,7%, планшеты - на 6,3%, электрообогреватели - на 6,1%, ноутбуки - на 3,7%. Стоимость средств для мытья посуды выросла на 4,5%, стиральных порошков - на 4%.
Услуги медицинского страхования туристов подорожали на 7,3%, мойки машин - на 3,8%. В структуре коммунальных услуг снизились тарифы на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 кубометр) - на 0,4%.
Как сообщалось, Нацбанк Казахстана в своем декабрьском прогнозе оценивал уровень инфляция в стране в 2022 году в коридоре 20-21%. Банковские аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан", прогнозировали инфляцию в Казахстане в 2022 году в диапазоне 19-21%.
Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%. На 2023 год Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 11-13%.
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