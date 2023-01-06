Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Макроэкономика 06.01.2023 15:23

Инфляция в Казахстане в 2022г составила 20,3%

Инфляция в Казахстане в 2022 году составила 20,3%, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, на непродовольственные товары - на 19,4%, на платные услуги - на 14,1%.

За год (к декабрю 2021 года) сахар-рафинад в стране подорожал на 92,7%, мыло хозяйственное - на 87,6%, канцтовары - на 70,3%. Газ сжиженный (в баллонах) подешевел - на 23%, капуста белокочанная - на 15,2%.

В декабре инфляция замедлилась до 1,2% с 1,4% в ноябре. В декабре по сравнению с ноябрем продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные - на 1,3%, платные услуги - на 0,5%.

Среди продуктов питания заметно возросли цены на овощи: в декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры - на 14,6%, перец сладкий - на 8,4%, лук репчатый - на 7,9%, свекла - на 3,8%. Сахар-песок подешевел - на 3,8%, лимоны - на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, беспроводные наушники подорожали на - 7,7%, планшеты - на 6,3%, электрообогреватели - на 6,1%, ноутбуки - на 3,7%. Стоимость средств для мытья посуды выросла на 4,5%, стиральных порошков - на 4%.

Услуги медицинского страхования туристов подорожали на 7,3%, мойки машин - на 3,8%. В структуре коммунальных услуг снизились тарифы на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 кубометр) - на 0,4%.

Как сообщалось, Нацбанк Казахстана в своем декабрьском прогнозе оценивал уровень инфляция в стране в 2022 году в коридоре 20-21%. Банковские аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан", прогнозировали инфляцию в Казахстане в 2022 году в диапазоне 19-21%.

Инфляция в Казахстане в 2021 году составила 8,4%. На 2023 год Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 11-13%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ИНФЛЯЦИЯ, ГОД


Похожие новости


Инфляция в Казахстан в сентябре составила 1,8%, за год - 17,7% Токаев ставит задачу вернуть инфляцию в 2022г в целевой коридор 8-10%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az