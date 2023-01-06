В Анкаре не исключают возможности восстановления отношений с Сирией

В руководстве Турции рассматривают возможность восстановления полноформатных отношений с Сирией, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.
"Турция, поддержавшая в 2011 году выступления против президента Сирии Башара Асада, теперь готовится к тому, чтобы во всеуслышание заявить о его признании и начать работу по выстраиванию дипломатических, торговых связей, а также сотрудничества в сфере безопасности", - информирует агентство.
"В качестве ответного шага президент Турции Реджеп Эрдоган хотел бы, чтобы Асад не позволил сирийским курдам сформировать на севере Сирии автономный регион, который сейчас находится под контролем курдских Сил самообороны. Это условие должно стать частью любого соглашения о мире", - отмечают собеседники агентства.
При этом, продолжает Bloomberg, Эрдоган не исключает возможности и личной встречи с президентом Сирии.
"Мы встретимся как руководители стран, но время зависит от того, как будет развиваться ситуация", - приводит Bloomberg слова Эрдогана.
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