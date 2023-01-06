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06.01.2023 12:56

Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!


Продолжается акция Yelo Bank для пользователей Mastercard. Первые 1000 клиентов, правильно выполнивших условия и совершив 3 платежа, получат кэшбэк в размере 15 AZN.

Акция распространяется на карты Yelo Mastercard с валютой AZN. Карта должна быть недавно подключена к сервису Apple Pay. Лимит на оплачиваемую сумму отсутствует.

Отметим, что те клиенты, которые уже добавили свою карту Yelo в Apple Pay, не могут участвовать в данной акции со своей новой картой. Также это относится и к неоплаченным картам, ранее подключенным к Apple Pay. Каждый клиент может выиграть 15 AZN только один раз.

Наряду с этой акцией держатели карт Yelo продолжат пользоваться кэшбэками и скидками, предлагаемыми Банком в обычном режиме. Если у вас нет карты Yelo, вы можете заказать онлайн: https://bit.ly/yldghn

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по дебетовое карте? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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