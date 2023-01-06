Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!

Продолжается акция Yelo Bank для пользователей Mastercard. Первые 1000 клиентов, правильно выполнивших условия и совершив 3 платежа, получат кэшбэк в размере 15 AZN.
Акция распространяется на карты Yelo Mastercard с валютой AZN. Карта должна быть недавно подключена к сервису Apple Pay. Лимит на оплачиваемую сумму отсутствует.
Отметим, что те клиенты, которые уже добавили свою карту Yelo в Apple Pay, не могут участвовать в данной акции со своей новой картой. Также это относится и к неоплаченным картам, ранее подключенным к Apple Pay. Каждый клиент может выиграть 15 AZN только один раз.
Наряду с этой акцией держатели карт Yelo продолжат пользоваться кэшбэками и скидками, предлагаемыми Банком в обычном режиме. Если у вас нет карты Yelo, вы можете заказать онлайн: https://bit.ly/yldghn
Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по дебетовое карте? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
Yelo Bank – Яркий банкинг!
Азербайджанская армия входит в топ-30 в мире по количеству танков, РСЗО и САУ - Global Firepower
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства еще 5 жилых домов в Джабраиле
Посол Азербайджана в Гаване вручил замглавы МИД Кубы копии верительных грамот
С августа 2022г из портов Украины экспортировано около 17 млн тонн агропродукции - Акар
Казахстан продлил режим «открытого неба» для иностранных авиакомпаний до 2028г
В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане охватит 700 тыс. человек, минимальной пенсии – около 100 тыс. человек - Минтруд
В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
ЦБ Ирана и две иранские соцсети подверглись кибератакам, их отбили
Задержание одного из главарей мексиканского наркокартеля привело к настоящей войне на улицах города Кулиакан
В Анкаре не исключают возможности восстановления отношений с Сирией
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают