Azeraluminium приобрел 9 автомобилей за 531 тыс. манатов

ООО «Azeraluminium» направит 531 тыс. манатов на закупку девяти автомобилей. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с ООО «Toyota Absheron Merkezi» подписан контракт на закупку 6 седанов и 3 внедорожников. Azeraluminium объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др. Б.Рустамбеков

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