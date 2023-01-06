В 2023г расходы госбюджета Азербайджана на экономическую деятельность составят $730 млн

В госбюджете Азербайджана на 2023 год на финансирование по статье «экономическая деятельность» предусмотрено выделение 1 млрд 240,8 млн манатов ($729,8 млн), что составляет 3,7% всех бюджетных расходов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, в частности, на расширение возможностей использования имеющегося туристического потенциала туристической инфраструктуры страны, стимулирование туристической деятельности в регионах будет направлено 56 млн манатов.
Кроме этого, на закупку лицензионного программного обеспечения для государственных органов, создание «Правительственного облака» (G-cloud) и покрытие расходов на соответствующие услуги для учреждений, подключенных к этой системе, будет выделено 24 млн манатов.
На финансирование Центра услуг бизнесу («One-Stop Shop» Business Centre) в СЭЗ «Алят» предусмотрено выделение 10,3 млн манатов, на стимулирование ненефтяного экспорта – 13,4 млн манатов, на содержание торговых представительств Азербайджана за рубежом – 6 млн манатов, на изготовление удостоверений личности нового образца, биометрических паспортов – 52,5 млн манатов, на финансирование мер по экономической поддержке – 100 млн манатов, остальное – на другие цели.
Б.Рустамбеков
Азербайджанская армия входит в топ-30 в мире по количеству танков, РСЗО и САУ - Global Firepower
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства еще 5 жилых домов в Джабраиле
Посол Азербайджана в Гаване вручил замглавы МИД Кубы копии верительных грамот
В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане охватит 700 тыс. человек, минимальной пенсии – около 100 тыс. человек - Минтруд
В Баку в одной из квартир обнаружены тела четырех человек – МЧС
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
ЦБ Ирана и две иранские соцсети подверглись кибератакам, их отбили
Задержание одного из главарей мексиканского наркокартеля привело к настоящей войне на улицах города Кулиакан
В Анкаре не исключают возможности восстановления отношений с Сирией
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Оплачивай Apple Pay со своей Yelo Mastercard картой и зарабатывай 15 AZN!
Держатели карты Birbank получили более 19 млн манатов кешбэка в 2022 году
Сулейман Меджидли Микаил оглу назначен председателем «Caspian Energy Turkiye»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают