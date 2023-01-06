В 2023г расходы госбюджета Азербайджана на экономическую деятельность составят $730 млн

В госбюджете Азербайджана на 2023 год на финансирование по статье «экономическая деятельность» предусмотрено выделение 1 млрд 240,8 млн манатов ($729,8 млн), что составляет 3,7% всех бюджетных расходов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, в частности, на расширение возможностей использования имеющегося туристического потенциала туристической инфраструктуры страны, стимулирование туристической деятельности в регионах будет направлено 56 млн манатов.

Кроме этого, на закупку лицензионного программного обеспечения для государственных органов, создание «Правительственного облака» (G-cloud) и покрытие расходов на соответствующие услуги для учреждений, подключенных к этой системе, будет выделено 24 млн манатов.

На финансирование Центра услуг бизнесу («One-Stop Shop» Business Centre) в СЭЗ «Алят» предусмотрено выделение 10,3 млн манатов, на стимулирование ненефтяного экспорта – 13,4 млн манатов, на содержание торговых представительств Азербайджана за рубежом – 6 млн манатов, на изготовление удостоверений личности нового образца, биометрических паспортов – 52,5 млн манатов, на финансирование мер по экономической поддержке – 100 млн манатов, остальное – на другие цели.

Б.Рустамбеков