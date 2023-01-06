Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Оборона 06.01.2023 13:37

Азербайджанская армия входит в топ-30 в мире по количеству танков, РСЗО и САУ - Global Firepower

Армия Азербайджана является сильнейшей на Южном Кавказе и входит в тройку мощнейших на постсоветском пространстве вместе с Россией и Украиной, согласно рейтингу армий мира 2023 года, подготовленному порталом Global Firepower.

Азербайджан занимает в рейтинге 57-е место, тогда как другие страны Южного Кавказа - Грузия – 85-е, Армения – 94-е.

При этом по количеству танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и самоходных артиллерийский установок (САУ) Азербайджан входит в топ-30 стран мира. По оценкам Global Firepower, Баку располагает 920 танками (25-е место), 323 РСЗО (18-е место) и 167 САУ (28-е место).

В десятку сильнейших армий планеты, по версии Global Firepower, входят США, Россия, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.

Турция занимает 11-е место, Иран – 17-е.

Украина располагается на 15-й позиции, Беларусь – на 60-й, Узбекистан – на 62-й, Казахстан – на 63-й, Туркменистан – на 82-й, Литва – на 93-й, Латвия – на 95-й, Эстония – на 104-й, Кыргызстан – на 107-й, Таджикистан – на 120-й, Молдова – на 143-й.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, АРМИЯ, РЕЙТИНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az